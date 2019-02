Deel dit artikel:













Capellenaar vast voor seksueel misbruik 16-jarig meisje archieffoto

Een 29-jarige Capellenaar is maandagochtend door de politie opgepakt voor het misbruiken van een 16-jarig meisje in Nieuwerkerk aan den IJssel. De politie kwam de man op het spoor na een reconstructie, die vorige week onder meer in het tv-programma Bureau Rijnmond is vertoond.

De reconstructie leverde zo'n dertig tips op. Die brachten de politie op het spoor van de verdachte.

Lees ook: Man misbruikt 16-jarig meisje Capelle Het misbruik vond plaats in februari 2018. Het meisje reed op haar scooter naar een feestje, toen de man haar een lift vroeg naar Golfbaan Hitland in Nieuwerkerk aan den IJssel. Zij ging hierop in, omdat de man volgens haar vriendelijk was en er netjes uitzag. Bij de golfbaan aangekomen, bleek daar niemand te zijn en vroeg de man om een rit terug. Op dat moment gaat het mis: de man zet een mes op haar keel, wordt agressief, pakt haar telefoon af en dwingt haar de bosjes in. Daar wordt ze seksueel misbruikt. Op de plek van het misbruik vond de politie het mes en de riem van de dader. Deze zijn in de reconstructie getoond. Uiteindelijk is de man een week later opgepakt.