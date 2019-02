Robert (70) overleefde crash Turkish Airlines: 'Door omstandigheden ben ik hier, niet in de hemel'

Het is maandag precies tien jaar geleden dat vlucht 1951 van Turkish Airlines, met 135 inzittenden, vlak voor de landing bij Schiphol neerstortte. Negen mensen kwamen om het leven. Robert de Knecht overleefde de crash en kan zich alles nog herinneren als de dag van gisteren.

"We waren totaal niet voorbereid. Het landen ging als gebruikelijk. De gezagvoerder zegt nog gewoon: 'Cabin crew, prepare for landing'.", blikt Robert terug. "Uit het niets stortten we naar beneden. Met een enorme knal."

'Door een samenloop van omstandigheden ben ik hier nog. En niet in de hemel' Robert de Knecht

Robert denkt eigenlijk nooit meer terug aan die dag. Nu het tien jaar geleden is, staat hij er toch wel even bij stil. "Ik heb nog altijd last van mijn knie, maar dat is gelukkig het enige.

Normaal gesproken zou de inmiddels gepensioneerde zakenman businessclass hebben gevlogen. Die dag vloog hij economy. En daar heeft hij waarschijnlijk zijn leven aan te danken gehad.

"Zes van de negen slachtoffers die omkwamen zaten voorin, in het businessclass-gedeelte. Door een samenloop van omstandigheden ben ik hier nog. En niet in de hemel."

Vliegangst

De 70-jarige De Knecht heeft na wat hem is overkomen geen vliegangst gekregen. Sterker nog, een week na de crash met het toestel van Turkish Airlines stapte hij gewoon weer aan boord van een vliegtuig. Naar Engeland. Want de zaken gingen door. "Ik vlieg nu nog regelmatig. Alleen bij het landen let ik wat extra op.