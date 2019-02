Armeense maakt verrassende Rotterdamse mode

Ze knipt kleine rondjes zwarte organza en plooit ze op een zwart zijden bloesje. Het is een priegelwerkje, dat mode-ontwerpster Armeni Tovmasjan met engelengeduld uitvoert in haar felgele winkelruimte aan de Schiedamse Vest in Rotterdam. Ze heeft haast, want haar volgende modeshow is op 15 maart. Haar inspiratie? De Rotterdamse architectuur.

Niet veel mensen zullen Armeni kennen als ontwerpster. Toch verkoopt ze haar kleding aan klanten over de hele wereld: van Tokio tot Parijs. Ze wijst naar een rek herenkleding: "Allemaal verkocht aan een man uit Boston."

Armeni komt van ver. Letterlijk en figuurlijk. Twintig jaar geleden vluchtte ze met haar jonge gezin uit Armenië. Ze kwam terecht in een asielzoekerscentrum, waar ze als politiek vluchteling uiteindelijk een verblijfsvergunning kreeg. "Ik wist helemaal niet meer wat ik met mezelf aan moest. Ik miste mijn land en kwam terecht op een plek waar het vaak regende en waar alles grijs was. Ik sprak geen Nederlands en wist niet hoe ik mijn weg moest vinden in dit land. Het was een moeilijke tijd."

Nieuw-Lekkerland

Het gezin kreeg een huisje toegewezen in Nieuw-Lekkerland en Armeni leefde van dag tot dag. "In Armenië had ik architectuur, kunst en cultuur gestudeerd, maar hier in Nederland kon ik niks. Je bent echt niemand als je net hier komt."

Gelukkig is Armeni niet iemand die bij de pakken neer gaat zitten."Ik wilde iets van mijn leven maken. Ik wilde mooie dingen maken. Ik leerde de taal een beetje en kreeg het advies van een Nederlandse kennis om werkervaring op te gaan doen bij de bruidsmodewinkel van Mary Borsato in Alkmaar. Omdat ik zo enthousiast was mocht ik komen. Een prachtige kans!'

"In die zaak leerde ik bruidsjurken innemen en vermaken. Het was wel elke dag heen en weer reizen tussen Nieuw-Lekkerland en Alkmaar, met het OV. Het was onbetaald werk. En ik zat met kleine kinderen thuis. Het was zwaar, maar ik genoot er wel van".

Op basis van de referentie die ze van Mary Borsato kreeg werd Armeni aangenomen op de kunstacademie, waar ze mode studeerde. Haar studie betaalde ze met behulp van sponsors. "Ik heb toen vreselijk mijn best gedaan, want dat was ik verplicht aan de mensen die mij steunden, vond ik. Ik studeerde cum laude af."

Bikkelen

Het was jarenlang bikkelen voor Armeni. Ze kreeg van de gemeente Rotterdam een winkel toegewezen in de Witte de Withstraat, terwijl ze niets van ondernemerschap af wist. Bovendien hoefden de Rotterdammers haar kleding niet. Ze had al een half jaar niets verkocht toen ze een uitnodiging kreeg voor een prestigieuze mode-wedstrijd in Moskou. Vrienden kochten op het laatste moment een ticket voor Armeni, zodat ze er bij kon zijn.

"Terwijl in Rotterdam de deurwaarder aanklopte zat ik moederziel alleen in Rusland. Ik had zóveel pech met die wedstrijd! Op het vliegveld waren al mijn schoenen en accessoires gestolen, ik had geen geld voor visagie of een kapper voor mijn modellen. Die meiden trokken in de chaos mijn jurken verkeerd om aan! Ik zat achterin de zaal bijna te huilen. Toen ze mijn naam noemden als winnaar geloofde ik het gewoon niet!"

Het zette Armeni internationaal op de kaart. Ze kreeg veel opdrachten en werkte veel, vaak tot 's avonds laat. "Ik heb altijd meer inspiratie dan tijd", lacht ze! Ik voelde zo'n drang om te werken, kwam nooit echt tot rust."

Nieuwe start



Toen werd ze ziek. Borstkanker. Armeni wil daar verder niet veel over kwijt. "Ik zei tegen mezelf: Als ik beter word ga ik alles anders doen." En daar is haar huidige winkel het bewijs van. Zakelijk heeft ze lessen getrokken uit het fiasco van haar eerdere winkel. Ze doet bijvoorbeeld iets meer aan PR en marketing. Het felgeel geverfde pand vol kleding is een weerspiegeling van haar persoonlijkheid: vrolijk, gezellig en bijzonder.

Armeni zegt dat ze veel te danken heeft aan anderen. "Mijn buurvrouw heeft mij vijf jaar lang elke dag brood gegeven. Mijn vrienden steunen me op alle mogelijke manieren. Onze kerk bood hulp toen we geen uitkering meer kregen. Ik ben zó dankbaar daarvoor. Ik hou echt van Nederland."