Voetbalcoach uit Spijkenisse veroordeeld voor verboden relatie met 12-jarige pupil

Een voetbalcoach uit Spijkenisse moet de cel in voor het plegen van ontucht met een 12-jarig meisje. De oud-militair is veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden, waarvan vijf voorwaardelijk.

De 27-jarige verdachte werkte als coach bij een voetbalvereniging in Rotterdam, waar het slachtoffer voetbalde. In die tijd stuurden ze elkaar tussen 2017 en 2018 berichten via WhatsApp en Instagram waarin ze zeiden dat ze elkaar misten.

Volgens de militaire kamer van de rechtbank was vermoedelijk sprake van een relatie. Gezien de leeftijd van het slachtoffer en de dader, was die sowieso verboden. De rechter heeft daarbij vastgesteld dat er handelingen hebben plaatsvonden "met een ontuchtig karakter". Het slachtoffer is betast en gezoend. Of er ook gemeenschap heeft plaatsgevonden, kon 'juridisch' niet worden vastgesteld.

Spijkenisser ontkent

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank met verschillende punten rekening gehouden.

Alleereerst het feit dat de Spijkenisser niet eerder met justitie in aanraking is gekomen en door de zaak zijn baan als militair is kwijtgeraakt.

Strafverzwarend was volgens de rechter het feit dat de man altijd ontkend heeft dat er sprake was van misbruik. "Daarmee heeft hij geen verantwoordelijkheid genomen voor zijn handelingen", zegt de rechtbank. Ook zou de verdachte herhaaldelijk gewaarschuwd zijn, maar desondanks hield hij contact met het meisje.

Ook heeft de Spijkenisser in ernstige mate het vertrouwen beschaamd dat hem als voetbalcoach was toevertrouwd. Volgens de rechter is het slachtoffer aangetast in haar lichamelijke integriteit en heeft zij hier nog steeds last van.

De rechter neemt mee dat het meisje op seksueel gebied nog niet 'volgroeid' is, en dat zij daardoor niet zelfstandig de emotionele gevolgen van het seksueel contact voldoende kon inschatten. "Dat wordt ook duidelijk uit de verklaring van het slachtoffer, waaruit blijkt dat zij achteraf gezien veel last heeft van het leeftijdsverschil en ook achteraf pas doorhad wat er aan de hand was."

Schadevergoeding

Naast de celstraf moet de man een schadevergoeding aan het slachtoffer betalen van duizend euro. Hij mag op geen enkele manier contact met haar opnemen. Ook moet hij meewerken aan een risicotaxatie van zijn gedrag, waar eventueel een behandeling uit kan voortkomen.