Twijfels over nieuw plan sportpark Schenkeldijk

Leden en supporters van de Dordtse voetbalclub VV Dubbeldam reageren zeer sceptisch op een nieuw plan van de gemeente Dordrecht voor nieuwe huisvesting.

De gemeente wil de club nu verplaatsen naar een centrale plek op Sportpark Schenkeldijk. Al twaalf jaar wordt gezocht naar een nieuwe locatie, maar telkens was er onenigheid over de verdeling van de kosten.

"Dit duurt allemaal veel te lang", "diep triest hoe hier met sportclubs wordt omgegaan" en "als ik zo zou werken, had ik geen werk meer", luiden de reacties.

Arie in 't Veld, voorzitter van de club, blijft diplomatiek. "We gaan eens goed naar die plannen kijken. Wat er ook gebeurt, als het maar snel gebeurt. Anders knappen we liever ons oude clubhuis op."

Nieuw plan

Ook korfbalvereniging Movado en Tafeltennisvereniging Dordrecht moeten beiden van hun huidige locatie weg. De gemeente had daarom bedacht om deze, samen met VV Dubbeldam, onder te brengen in één nieuwe accommodatie. Dat plan is afgelopen najaar gesneuveld vanwege de kosten.

Eind vorig jaar eiste de gemeenteraad dat wethouder Marco Stam (Beter voor Dordt) vóór 1 maart met een nieuw plan zou komen. Dat ligt er nu, maar bevat maar liefst zes varianten.

Twijfel

In dat plan zouden Movado en TTV Dordrecht worden ondergebracht in sporthal De Dijk. Die accommodatie moet dan gedeeld worden met de volleyballers van Next Volley. Iets verderop moet dan het nieuwe clubhuis van de voetbalvereniging verrijzen.

Het oude plan bleek 2,3 miljoen euro duurder dan de 5,5 miljoen euro, die de gemeenteraad eerder beschikbaar stelde. Voorzitter Arie in't Veld van VV Dubbeldam twijfelt echter ook aan de cijfers van het nieuwe plan.

Bijpassen

"Daar moet nog eens kritisch naar gekeken worden", zegt hij. "De bouwkosten zijn veel hoger dan een paar jaar geleden." Wethouder Stam zegt echter dat daarmee rekening gehouden is.

De voetbalclub zou in het nieuwe plan een eigen accommodatie krijgen. "En natuurlijk moet de club daar zelf aan meebetalen", zegt Stam. "Dat is altijd de bedoeling geweest."

Hoeveel de clubs moeten bijpassen, is niet duidelijk. Daarom gaat Stam met de verenigingen een haalbaarheidsonderzoek doen. Dat moet voor de komende zomer zijn afgerond.