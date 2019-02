Deel dit artikel:













Auto op zijn kant in de Spaanse Polder Foto: MediaTV

In de Spaanse Polder in Rotterdam is maandagmiddag een auto op zijn kant beland. Het voertuig botste op een andere wagen op de Thurledeweg, ter hoogte van de McDonalds.

Eén van de inzittenden kon meteen uit de auto komen. Een tweede zat korte tijd bekneld en is door de brandweer bevrijd. Dit slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt of een van de bestuurders te veel had gedronken.