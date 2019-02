Hiele in FC Rijnmond: 'Spelers Feyenoord moeten zich achter de oren krabben'

Joop Hiele zag hoe Feyenoord zich weer van zijn goede kant liet zien, afgelopen zondag tegen PSV (1-1). Maar hij vindt dat het te denken geeft, dat het de ene week wel kan, en de andere week niet: "Spelers moeten zich achter de oren krabben."

"Waarom kan dit maar een keer of zes per seizoen," vraagt Hiele zich in de voetbaltalkshow af. "De meeste ploegen zakken in, of zetten snel hoog druk. Feyenoord heeft dan niet voldoende creatief vermogen. Maar in de topwedstrijden kan het wel. Dan vind ik dat ze goed moeten nadenken wat ze nou aan het doen zijn."

Bekijk hierboven de gehele aflevering met de voormalig keeper van Feyenoord terug.