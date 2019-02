Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Brand in vakantiehuisje Kruininger Gors Foto: MediaTV

Op vakantiepark Kruininger Gors in Oostvoorne heeft maandagavond brand gewoed. Dat was in een van de vakantiehuisjes op de Gorslaan.

De brandweer was met meerdere voertuigen aanwezig, omdat bluswater van elders moest komen. Het huisje is uiteindelijk uitgebrand. Voor zover bekend zijn de naastgelegen chalets niet beschadigd geraakt. Een adviseur gevaarlijke stoffen kwam ter plaatse om te onderzoeken of bij de brand asbest is vrijgekomen. Dat blijkt niet het geval. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Het is niet de eerste keer dat een huisje op het park in vlammen opgaat. Vorig jaar februari liepen meerdere huisjes schade op door een brand. Ook in december 2017 was het zelfs twee keer raak in één maand tijd.

Lees ook: Weer brand in huisjes op Kruininger Gors