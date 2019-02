Café Maassluis voor drie maanden dicht

Een café in Maassluis moet voor drie maanden de deuren sluiten. Dat heeft burgemeester Edo Haan besloten. In het pand zijn drugs gevonden.

Het gaat om Café De Moriaan, aan de Haven. Begin februari werden daar twee mensen opgepakt, omdat zij een handelshoeveelheid drugs op zak hadden. Volgens eigenaar Hans van Schie gaat het in totaal om twintig gram drugs, waarvan negen gram door één van de verdachten in het café is achtergelaten.

De eigenaar van De Moriaan heeft camerabeelden dat de drugs worden gedumpt in de kroeg. Die beelden zijn inmiddels in het bezit van de politie.

Sociale functie

Van Schie heeft vorige week om tafel gezeten met de burgemeester over de drugsvondst. Daaruit bleek dat de tent voor drie maanden dicht moest. Op basis van de Opiumwet kan een burgemeester besluiten een café te sluiten, als daar verdovende middelen zijn gevonden, verkocht of afgeleverd.

Deze maatregel vindt Van Schie "zwaar onterecht". Hij zegt op deze manier tienduizenden euro's aan inkomsten mis te lopen. Daarnaast heeft het café naar eigen zeggen een sociale functie, voor oudere klanten die al tientallen jaren over de vloer komen bij De Moriaan.

"Ik heb nog gevraagd of ik dan overdag open mag blijven, maar dat mocht niet", legt Van Schie uit.

De eigenaar is van plan om stappen te ondernemen tegen de sluiting, die over een week ingaat. De zaak gaat tot 5 juni op slot. De gemeente Maassluis is maandagavond niet bereikbaar voor commentaar.