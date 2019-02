Deel dit artikel:













Vrouw gewond bij steekpartij in Rotterdam Foto: MediaTV

Bij een steekpartij in de Agniesebuurt in Rotterdam is maandagavond een 45-jarige vrouw gewond geraakt. Ze werd even voor 22:00 uur in haar been gestoken in een woning in de Almondestraat.

De politie heeft enkele minuten na de steekpartij in de woning een verdachte opgepakt. Het gaat om een 64-jarige Rotterdammer. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Wat de aanleiding is geweest voor de steekpartij, is nog niet duidelijk.