Hoop voor deel studenten van failliete Islamitische hogeschool in Rotterdam Islamitische Universiteit van Europa aan de Statnweg in Rotterdam bewindvoerder Marcel Windt

Er is hoop voor veertig Nederlandse studenten van de failliete Europe Islamic University of Applied Sciences in Rotterdam. Een niet nader genoemde Nederlandse universiteit overweegt de masteropleiding van de hogeschool over te nemen, zodat deze studenten hun opleiding af kunnen maken.

Dat zegt bewindvoerder Marcel Windt, die het faillissement van deze hogeschool afhandelt. Het gaat om studenten die momenteel de masteropleiding Islamitische Geestelijke Verzorging volgen. Welke universiteit de studie wil overnemen, kan de bewindvoerder niet zeggen. Het gaat in ieder geval niet om een Rotterdamse universiteit. Grote gevolgen De school in Rotterdam-Blijdorp werd vorige week failliet verklaard. De financiële problemen waren groot. Zo waren sommige werknemers al een jaar niet betaald. De bewindvoerder sprak toen al over een "faillissement met grote gevolgen". Dinsdag is de laatste schooldag aan de Statenweg en staan - als er niets gebeurt - honderden studenten op straat.

Lees ook: Islamitische hogeschool failliet: 'paniek onder leerlingen, leraren ontgoocheld' Volgens Windt telt de school zo'n zeshonderd studenten, waarvan honderd uit Nederland. "Er is één universiteit die serieus overweegt om versneld de Nederlandse masteropleiding van de Islamitische Universiteit te gaan aanbieden", zegt Windt. "Voor veertig van de honderd Nederlandse studenten zou dat een oplossing zijn." Voor de overige studenten wordt gezocht naar een andere oplossing, zoals het verlenen van een transcript waarop de onderwijsprestaties zijn aangegeven. Dat papiertje moet de leerlingen een stap verder helpen in de zoektocht naar een andere school om hun opleiding af te maken. Ook kan op basis van dat transcript in sommige gevallen worden besloten om een diploma uit te reiken.