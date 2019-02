Politie arresteert verdachte voor mogelijke schietpartij bij Club Blu in Rotterdam

De politie heeft een jonge man opgepakt voor de mogelijke schietpartij in de buurt van Club Blu in Rotterdam-Alexander. Volgens een ooggetuige werden daar dinsdagochtend rond 06:30 uur twee schoten gelost. De politie heeft daarvan nog geen sporen gevonden.

De gearresteerde man zou op zijn vlucht een nat pak hebben gehaald in een sloot. Volgens een beveiliger was hij ook de snelweg overgestoken en daarbij bijna geraakt door een auto.

De politie heeft hem opgepakt in Rotterdam-Ommoord.

Voor de opsporing verstuurde de politie een bericht op Burgernet in. Ook een politiehelikopter zocht mee.

Of de mogelijke schietpartij iets te maken heeft met het feest voor jongeren, dat tot in de vroege ochtend bij Club Blu was, is nog niet duidelijk. In de omgeving wordt nog gezocht naar een eventueel gebruikt wapen.