Douane: 'De 90 duizend flessen wodka lagen onder een vliegtuigromp'

Onder een romp van een Boeing 747 stonden op een schip 90 duizend flessen Russische wodka. Vermoed wordt dat de flessen voor Noord-Korea, misschien zelfs voor Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en zijn legerleiding zijn.

Het Ministerie van Buitenlandse zaken doet onderzoek naar de lading die na een tip ontdekt was. Door sancties tegen Noord-Korea mogen er geen luxe producten geleverd worden aan het land.

Nog een hele klus

Het was nog een hele klus om de flessen te lossen, vertelt directeur risicomanagement van de douane, Arno Kooij. "Die vliegtuigromp was geen dekmantel, dat zou namelijk geen intelligente actie geweest zijn. Als wij een lading willen zien, krijgen we het te zien."

Het schip was van Hamburg, via Rotterdam onderweg naar China. "Het is voor ons dagelijks werk. Al was dit logistiek gezien wel uitdaging."

De wodkaflessen blijven bij de douane in de Rotterdamse haven tot duidelijk is wie de drank heeft besteld.