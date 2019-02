Douane onderschept 90 duizend flessen wodka voor Kim Jong-un

De douane heeft vrijdag in de Rotterdamse haven een container met ongeveer 90 duizend flessen wodka onderschept. De sterke drank was bestemd voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en zijn legerleiding, vermoedt de douane.

De wodka uit Rusland zat in een container en was in een schip verstopt onder de romp van een vliegtuig. Daardoor was het een hele toer om de container van boord te kunnen halen voor controle.

Van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is bekend dat hij volop luxegoederen importeert, zoals televisies, kaas en champagne. Vanwege VN-sancties is er een wereldwijd verbod op de export van deze goederen naar het communistische land.

Intussen staat de Noord-Koreaanse bevolking op rantsoen. Mensen moeten leven van driehonderd gram voedsel per dag. Dat is de helft van de toch al karige hoeveelheid die eerder gegeten mocht worden.