Diversiteitsprijs voor Gay op Flakkee

Gay op Flakkee heeft maandagavond een diversiteitsprijs gewonnen. De stichting zet zich nu zes jaar in voor tolerantie voor de lhbtq-gemeenschap op Goeree-Overflakkee. Daarvoor zijn ze nu beloond.

"Wat hebben we een mooie avond beleefd, vol trots met de award weer terug op ons mooie eiland!", zegt de organisatie op Facebook . "Weer aan de slag, er is nog een hoop te doen!"

De Winq Diversity Awards werden maandag in Amsterdam uitgereikt. Er waren verschillende categorieën. Zo ging de youth diversity award naar Bowi Jong. De twintigjarige schreef een brief aan de KNVB om homofobie in de voetbalwereld aan te kaarten. Gay op Flakkee won de local diversity award en krijgt duizend euro.

Homoseksualiteit ligt nog altijd gevoelig op het eiland Goeree-Overflakkee. De organisatie werd in het leven geroepen om het onderwerp bespreekbaar te maken", schrijft Winq over Gay op Flakkee.