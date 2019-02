Slaapfeestje in de Euromast: 'Ik heb maar vijf minuten geslapen, omdat mijn vader zo snurkte'

"De gordijnen konden niet dicht, dus je zag allemaal lampjes en sterren!" 25 kinderen en twaalf ouders zijn dinsdagochtend wakker geworden in de Euromast. Ze hadden daar een slaapfeestje, op zeker honderd meter hoogte.

June en Joy hebben een fantastische avond gehad, vertellen ze op Radio Rijnmond. De meiden hebben vooral genoten van het uitzicht en het voorleesverhaal over Fred in een flat.

De Euromast verkocht kaartjes voor het slaapfeestje om geld op te halen voor het Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam. Ouders en broers en zussen van zieke kinderen kunnen hier logeren zodat ze in de buurt van het ziekenhuis zijn. Er is duizend euro opgehaald.

"Ik heb maar vijf minuten in de hele nacht geslapen", vertelt een van de meiden opgewekt. Dat lag trouwens niet aan alle lampjes en sterren. "Nee, mijn vader snurkte zo."

Uitgerust beginnen ze misschien niet aan hun voorjaarsvakantie, maar deze unieke kans wilde vooral de vader van June niet missen.

"Het was een complete volksverhuizing", vertelt Peter, de vader van June. "We hebben eigen matjes, kussens, slaapzakken en tandenborstels mee. We wilden het niet missen en we hebben het heel erg naar ons zin gehad."

Voor het licht uitging, was de avond gevuld met een film, een pyjamamodeshow en vervolgens heeft Joris Lutz een verhaaltje voorgelezen voor het slapengaan.