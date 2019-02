Een autoverhuurbedrijf aan de Kooiwalweg in Barendrecht is dinsdagochtend vroeg overvallen. De dader heeft een medewerker van het bedrijf bedreigd en geslagen.

De overvaller is op de fiets gevlucht. Hij heeft een tas en een portemonnee buitgemaakt. De tas, met daarin twee computers, is in de buurt teruggevonden.

Agenten vonden op straat ook nog een nepvuurwapen.