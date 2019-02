Van Bronckhorst over Feyenoord-Ajax: 'Iets in mijn hoofd met Van Persie en Jørgensen'

Giovanni van Bronckhorst wilde dinsdagmiddag op de persconferentie er nog niet veel over kwijt, maar de trainer van Feyenoord heeft met oog op de bekerklassieker tegen Ajax al een plan met Robin van Persie en Nicolai Jørgensen. "Ik heb al iets in mijn hoofd", liet hij doorschemeren op de persbijeenkomst.

Afgelopen zondag kwam Van Persie niet in actie tijdens de topper tegen PSV. Jørgensen kreeg in de spits de voorkeur bovenop de aanvoerder van de Rotterdammers en betaalde met een doelpunt het vertrouwen uit.

"Uiteindelijk zijn Van Persie en Jørgensen allebei spelers met hun kwaliteiten. Jørgensen heeft zijn vorm nog niet gehaald vanwege een moeilijke voorbereiding, maar hij wordt sterker en is op de weg terug. Van Persie is voor ons bepalend geweest in het team en spits", aldus Van Bronckhorst.

'Anders dan bij de 6-2'

Uiteraard werd op de persconferentie ook gerefereerd aan de 6-2 van een maand geleden bij Feyenoord-Ajax. Van Bronckhorst verwacht een totaal andere wedstrijd: "Je leert altijd van wedstrijden. Dat geldt voor elke trainer en elk team, zeker als het niet gaat zoals het verwacht. We zullen een ander Ajax op het veld zien dan een maand geleden. Daar ben ik van overtuigd."

Aan Feyenoord de uitdaging om tegen Ajax weer te pieken. "We moeten ons goed voorbereiden: hoe spelen ze? Met Dolberg, Huntelaar of Tadic in de spits? Dat geeft een andere speelwijze als Tadic in de spits staat, zeker met balbezit. Daar zullen we rekening mee houden", legt Van Bronckhorst uit.

Hij geniet van de spanning rondom deze Klassieker in de halve finale van het bekertoernooi:" "Er staat veel op het spel. Er is veel druk, ook morgen. Daarvoor ben je trainer en speler. Het is een mooi affiche tegen Ajax. Alle ingrediënten zijn er om weer een mooie wedstrijd van te maken."

Herstel Botteghin

Feyenoord kan niet beschikken over Sven van Beek (geschorst) en Eric Botteghin (geblesseerd). De Braziliaanse centrale verdediger is echter weer op de weg terug, meldt Van Bronckhorst. "Hij heeft gisteren al met de groep meegetraind." In de vorige Klassieker tegen Ajax raakte Botteghin geblesseerd.

Verder zit ook Ridgeciano Haps in de selectie. "Haps zou minuten kunnen maken. Hoeveel weet ik niet, maar hij kan spelen", aldus Van Bronckhorst.