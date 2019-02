Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Je uit- en thuisshirt van Feyenoord in één Samen uit Samen Thuis Foto: De Naaister

You'll never walk alone, als je Feyenoord-fan bent. Met die gedachte gingen ze bij naaiatelier De Naaister aan de slag. Ze maakten een Feyenoord uit- en een thuisshirt in één T-shirt. "Af en toe doen we eens een gek project, zeker als er een klassieker aankomt."

Een beetje pijn deed het wel, om de schaar in officiële Feyenoordshirts te zetten. "Ik ben zelf een groot fan, dus daar werd ik echt wel zenuwachtig van", vertelt Kate van De Naaister. Er zijn twee verschillende T-shirts gemaakt. De een heeft het uitshirt op de voorkant, de ander heeft het op de rug staan. "Vaak komt er een moment dat jongens met z'n tweeën op de foto gaan. Doen ze dat met deze T-shirts, dan staat er 'Samen uit, Samen thuis'." Van huis is Kate modeontwerpster. "Het is zo gelopen dat ik kleermaker ben. We geven ook naailessen, repareren kleding, en soms is er de ruimte voor creatieve projecten als deze." De T-shirts staan nog niet in de onlinewinkel. Daar wordt nog aan gewerkt.