Man in Spijkenisse beschoten in eigen woonkamer Foto: Jordy Nijenhuis

Een woning aan de Kikkerveen in Spijkenisse is in de nacht van maandag op dinsdag beschoten. Het vuur werd rond half twee geopend.

De bewoner van het huis was op dat moment wakker. Hij zat in de woonkamer op de bank, maar is niet gewond geraakt. De politie zoekt nog getuigen van de schietpartij.