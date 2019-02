Deel dit artikel:













Dag-, maand- en seizoensrecord: het is warm

Het warmterecord is voor de tweede dag op een rij verbroken. Het oude record is al na een dag ingehaald. Het is eveneens de warmste febraridag én winterdag sinds het begin van de waarnemingen.

Om 14:20 uur was het 19,6 graden op verschillende plekken in Nederland, laat weerman Ed Aldus weten. In onze regio was het maximaal 18,7 graden, in Hoek van Holland. Lees ook: Absoluut weerrecord, maar temperatuur is nu over hoogtepunt heen

Woensdag is voorlopige de laatste zomerse winterdag. Het wordt 13 tot 17 graden en flink zonnig. Vanaf donderdag is er meer bewolking, zakt de temperatuur en wordt het wisselvalliger.