De brandweer heeft dinsdagmiddag twee mensen gered uit een huis in Schiedam waarin brand was uitgebroken.

Iemand had rook uit een raam zien komen en sloeg alarm. Wat er precies in brand heeft gestaan is niet bekend.

De brandweer haalde twee mensen, een volwassene en een minderjarige, naar buiten. Zij hadden rook ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis.

Het vuur was binnen tien minuten uit. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.