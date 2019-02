Honderden Feyenoord-fans steunen club bij laatste 'besloten' training voor Klassieker

Op de laatste training voorafgaand aan halve finale van de KNVB Beker tussen Feyenoord en Ajax zijn veel supporters afgekomen. Ondanks dat het een besloten training was, probeerden veel Feyenoord-fans vanaf de nabij gelegen dijk de spelers nog eens extra op scherp te zetten voor de Klassieker.

In het verleden werd de laatste training voor Feyenoord-Ajax massaal bezocht, maar de laatste jaren vindt deze training achter gesloten deuren plaats. Dat weerhield enkele honderden mensen er niet van om naar het trainingscomplex 1908 te komen.

Woensdagavond speelt Feyenoord de halve finale van de beker in De Kuip tegen Ajax. Het duel begint om 20:45 uur en is uiteraard live te volgen via Radio Rijnmond.