Rotterdamse IS-ganger 'omgekomen op het slagveld'

De Rotterdamse jihadist Thijs B. is omgekomen op het slagveld in Syië en Irak. Dat hebben bronnen gemeld aan NRC.

Thijs B. (1987) is een van de ruim 300 Nederlanders die naar Syrië is gereisd. Hij was later te zien in een onthoofdingsvideo van IS, hij stond tussen de toeschouwers.

De Rotterdammer was een van de eersten die uitreisde richting Syrië.

Bekeerling

Thijs B. stond centraal in het boek Nederlandse jihadisten, Van naïeve idealisten tot geharde terroristen van de terrorismedeskundigen Edwin Bakker en Peter Grol.

In dat boek wordt beschreven hoe Thijs opgroeit bij zijn vader en zich bekeert als hij verliefd wordt op een Marokkaans-Nederlands meisje. Het tweetal trouwt ook en gaat samenwonen.

De Rotterdamse jongen bezoekt een moskee in Rotterdam-Noord en gaat daar vaak in discussie over 'het onrecht dat moslims in het Midden-Oosten wordt aangedaan'. Omdat zijn vrouw niet gelovig genoeg is, strandt het huwelijk na een jaar.

Syrië

Thijs B. laat zijn baard groeien en kiest voor het salafisme. Niet veel later houdt ook de AIVD de Rotterdammer in de gaten. In 2013 vertrekt hij richting Syrië, samen met zijn nieuwe vrouw, Hafida H. uit Delft. Zij is dan al zwanger en bevalt kort na aankomst in Syrië.

De Rotterdammer werd in Nederland veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf voor deelname aan een terroristische organisatie.