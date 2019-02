Rotterdam geniet volop van de zon

Het lijkt wel voorjaar met dit weer. Na het weer record van maandag, schijnt de zon nog steeds volop en daar geniet Rotterdam volop van.

Door de voorjaarsvakantie en het mooie weer stromen de terrassen helemaal vol. Even voor de lunch tussendoor, tijdens de pauze van het leren in de bieb of een rondje over de markt. Iedereen geniet van de zon.

"Even genieten van de zon, zo tussen de bedrijven door", zegt een van de terrasbezoekers. "Wij hebben vandaag een afspraak in Rotterdam, maar nu even genieten in de zon."

Twee dames in de zon genieten ook van het lekkere weer. "Ik hoorde gister dat het de warmste van februari was, nou zo voelt het ook. Ik heb de zomer in mijn bol''

Verderop zitten twee vrouwen die even een paar zonnestralen opvangen, na een wandeling over de Rotterdamse markt. ''Het is echt bijzonder, van mij mag dit weer nog wel even duren. Het geeft echt het gevoel van het voorjaar.''