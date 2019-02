Deel dit artikel:













Vakantie zonder files? Vergeet het maar

Ondanks dat de krokusvakantie in volle hevigheid is losgebarsten, is het dinsdagavond tijdens de avondspits behoorlijk druk op de weg.

De problemen worden veroorzaakt door ongelukken. Zo wordt het verkeer bij Arkel (richting Nijmegen) over de vluchtstrook geleid, na een ongeluk. Rond kwart voor zeven werd de weg weer vrijgegeven. Rond 17.00 uur was de vertraging ruim 2 uur.

Ook op de A20 staan meerdere files, in beide richtingen op meerdere plekken. Voor het Kethelplein, richting Gouda, is de vertraging meer dan een uur. Ook de Beneluxtunnel (A15) was deels afgesloten in de richting van Rotterdam, maar die is inmiddels weer vrij.