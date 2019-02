VIDEO: Uitslaande brand in bedrijfspand Schiedam

In Schiedam woedt brand op een bedrijventerrein aan de Nieuw-Mathenesserstraat. Het gaat om een blok met vier bedrijfspanden. Het vuur zou zijn ontstaan in meubelzaak en daarna zijn overgeslagen naar een witgoedzaak.

Volgens de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gaat het om een uitslaande brand. Een deel van het pand is inmiddels ingestort.



Voor zover bekend was er niemand in het pand aanwezig toen de brand uitbrak. Er is ook niemand gewond geraakt.

"Het is een brand die lastig is om te bestrijden", zegt een woordvoerder van de brandweer. "Daarom hebben we naast de eerste vier bluswagens nog eens een compleet peloton (nog eens vier wagens, red.) laten aanrukken."

De rook is, ondanks dat het donker is, toch in de omgeving te zien



"Er komt veel rook vrij bij de brand. Die stijgt mooi recht omhoog", zegt de woordvoerder van de brandweer. "In de directe omgeving is er niet veel overlast, maar dat houden we goed in de gaten."