Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











VIDEO: Uitslaande brand in bedrijfspand Schiedam, roetdeeltjes in omgeving Uitslaande brand Nieuw-Mathenesserstraat. Foto: MediaTV

Bij een uitslaande brand aan de Nieuw-Mathenesserstraat in Schiedam zijn meerdere bedrijfspanden in de as gelegd. Het gaat gaat om een meubelzaak en een witgoedbedrijf. In de omgeving zijn roetdeeltjes terechtgekomen.

De gemeente Schiedam maakt de openbare weg schoon, onder meer door de roetdeeltjes nat te houden en op te ruimen. De deeltjes zijn in een omtrek van twee kilometer neergedaald. De brand woedde in een blok met vier panden. Het vuur sloeg over van de meubel- naar de witgoedzaak. Een deel van de meubelzaak is ingestort. Een van de panden stond leeg.

Voor zover bekend was er niemand in de panden aanwezig toen de brand uitbrak. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Volgens de brandweer was het vuur lastig te bestrijden. "Daarom hebben we naast de eerste vier bluswagens nog eens een compleet peloton (nog eens vier wagens, red.) laten aanrukken.", laat een woordvoerder weten. De rook was - ondanks de duisternis - in de omgeving te zien