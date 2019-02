'Nieuwe Rotterdamse wethouder moet Organisatie laten vallen'

Arjan van Gils, de beoogd opvolger van Adriaan Visser als wethouder namens D66 in Rotterdam, moet een deel van zijn portefeuille inleveren. Hij mag niet verantwoordelijk zijn voor Organisatie. Dat vindt oppositiepartij 50Plus.

Van Gils was zeven jaar lang de hoogste ambtenaar (gemeentesecretaris) in Rotterdam en zou in zijn nieuwe functie verantwoordelijk worden voor zijn eigen werk.

"In de portefeuille Organisatie zit overlap met de functie van Arjan van Gils als gemeentesecretaris 2005 tot 2012", vindt Ellen Verkoelen van 50Plus.

Daarom dient Verkoelen een motie in tijdens het ingelaste raadsdebat op 7 maart, waar Van Gils geïnstalleerd moet worden als wethouder.

"Wij vinden het niet zorgvuldig en zuiver als Van Gils Organisatie onder zijn beheer heeft. Daarom moet hij deze afstaan", zegt Verkoelen. De kans is groot dat de andere oppositiepartijen de motie van Verkoelen steunen.

Reactie D66

D66 wil dat de portefeuille van de opgestapte Visser intact blijft; die bestaat uit Financiën, Haven, Organisatie en grote projecten als Feyenoord City, de Hoekse Lijn en de verkoop van Eneco.

D66-raadslid Arsieni vindt de kritiek van de oppositie 'een beetje onzin'. "Er is hier geen sprake van belangenverstrengeling, omdat hij die functie zeven jaar geleden uitoefende. Dat zou betekenen dat je nooit van pet mag wisselen."

Saillant detail is dat de opgestapte wethouder Visser in 2009 werkte als topambtenaar onder Van Gils toen hij de erfpachtconstructie met LSI sloot bij de aankoop van het Schiekadeblok.

Visser kreeg in een vorige maand gepresenteerd Rekenkamerrapport forse kritiek op zijn handelen. In de nasleep daarvan lekte Visser een presentatie aan de pers om zijn reputatie op te poetsen. Toen dit lek aan het licht kwam stapte Visser op.