Nieuwe getuige van doodschieten rapper Feis meldt zich bij politie

Bij de politie heeft zich een nieuwe getuige gemeld van het doodschieten van de Rotterdamse rapper Feis. Dat heeft de politie gezegd in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

Vorige week publiceerde de politie de naam en de foto van de mogelijke schutter in de zaak. Sindsdien kwamen er veertien tips binnen over Silfano M..



In sommige van die tips werd gezegd dat de verdachte in het buitenland was gezien. Maar andere tipgevers gaven door dat hij in Nederland zat ondergedoken.

Rapper Feis werd kort na de jaarwisseling doodgeschoten na een ruzie op de Nieuwe Binnenweg. Zijn broertje raakte zwaargewond.