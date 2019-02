Deel dit artikel:













Man (83) overvallen in Krimpen aan den IJssel

Een 83-jarige man is dinsdagavond aan de Vinkenstraat in Krimpen aan den IJssel overvallen in zijn eigen huis. Hij liep daarbij verwondingen op aan zijn gezicht.

De twee mannen drongen rond 21.15 uur het huis van de man binnen. Volgens de politie ontstond er een worsteling, waarbij het slachtoffer lichtgewond raakte. De twee mannen zijn er zonder buit weer vandoor gegaan. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer nagekeken. De man hoefde niet naar het ziekenhuis.