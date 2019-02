Deel dit artikel:













Man in been gestoken in Vlaardingen Steekpartij Delfseveerweg Vlaardingen (MediaTV)

In Vlaardingen is dinsdagavond iemand neergestoken. De man had een steekwond in zijn been.

Het slachtoffer meldde zich rond 23.00 uur bij het politiebureau aan de Delftseveerweg in Vlaardingen, maar dat was gesloten. Door op de intercom te drukken, kreeg hij het toch voor elkaar dat wat agenten bij het bureau gingen kijken. Zij ontfermden zich over de man. De steekpartij zou mogelijk geweest zijn op of bij de Hoogstraat. Er is nog niemand opgepakt.