Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Bedrijfspanden compleet verwoest door brand in Schiedam: 'Alsof het oorlog is geweest' Foto: Jelle Gunneweg Foto: Jelle Gunneweg

Puin en verwrongen staal. Dat is wat er over is van de bedrijfspanden die dinsdagavond in brand stonden aan de Nieuw-Mathenesserweg in Schiedam. Nu het licht is geworden, is de schade pas echt goed zichtbaar.

Dinsdagavond rond 19:30 uur ontstond door nog onbekende oorzaak brand in een meubelzaak. Die sloeg over naar een witgoedhandel en een bandenbedrijf. "Er waren grote vlammen. Daar ging veel water op, maar het bleef maar branden", zegt Gerard Dickhoff, de overbuurman van de getroffen panden. "Een geluk voor de omgeving was dat er weinig wind stond en dat de rook recht omhoog ging." Dickhoff, die een autobedrijf heeft, is zelf ook getroffen. Door de brand heeft zijn zaak geen gas en elektriciteit meer. "Wij gaan vandaag onze auto's naar andere filialen brengen." Het belangrijkste, zegt de overbuurman, is dat er geen gewonden zijn gevallen. Monter: "Het is uit nou en we gaan het maar opruimen." De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond liet woensdagochtend weten de gehele nacht te hebben doorgewerkt: "Met een kraan worden sloopwerkzaamheden verricht omdat enkele muren ook niet meer stabiel zijn. Er staan nog twee blusvoertuigen en een hoogwerker voor de laatste bluswerkzaamheden." Lees ook: Uitslaande brand in bedrijfspand Schiedam, roetdeeltjes in omgeving