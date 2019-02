Bosvelt blikt terug: 'Die halve finale tegen Ajax blijft me altijd bij'

Paul Bosvelt hoopt dat Feyenoord de felheid kan opbrengen die het dit seizoen tegen topclubs aan de dag legt. ''Dat zag je afgelopen weekend weer tegen PSV, maar ook na vijftien minuten in het vorige duel met Ajax'', zegt de voormalig middenvelder tegen RTV Rijnmond.

Bosvelt speelde heel wat Klassiekers tussen 1997 en 2003, maar de mooiste herinnering koestert hij aan de bekeroverwinning van Feyenoord in het seizoen 2002/2003, eveneens in de halve finale. De Doetinchemmer maakte de enige goal van de wedstrijd waardoor de Rotterdammers de finale bereikten. ''Dat was nog met uitpubliek. Er heerste een gezonde grimmige sfeer in de Kuip, waarin we met 1-0 wonnen en ik de beslissende maakte. Dat was een wedstrijd die me altijd zal bijblijven.''

De 24-voudig Oranje-international begrijpt niet dat er dikwijls laatdunkend over de beker wordt gesproken. ''Het verhaal dat het een troostprijs is, wordt door iedereen een beetje opgelegd, maar iedere topsporter wil gewoon prijzen winnen. Als je straks gestopt bent, heeft iedereen het erover wat je hebt bereikt. De beker wordt zeker serieus genomen en wedstrijden tegen de rivaal wil je altijd winnen.''

De huidige technisch adviseur van Go Ahead Eagles vindt dat Ajax een stabielere indruk maakt dan Feyenoord, maar denkt dat de Rotterdammers het thuisvoordeel kunnen gebruiken.

Feyenoord en Ajax staan vanavond om 20:45 uur tegenover elkaar in de Kuip.

Beluister hierboven het volledige interview met Paul Bosvelt.