Feyenoord klaar in de beker: Ajax wint met 0-3 in De Kuip

Feyenoord is woensdagavond in De Kuip door Ajax uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker. De Amsterdammers zegevierde in Rotterdam met 0-3. Feyenoord speelde in de halve finale van het bekertoernooi een goede eerste helft, maar kreeg vlak voor rust de 0-1 van Matthijs de Ligt te verwerken. In de tweede helft scoorden de Ajacieden Nico Tagliafico en Donny van de Beek.

Feyenoord begon, zoals wel vaker in Klasssiekers, furieus. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst kreeg in de achtste minuut via Sam Larsson een enorme kans om op voorsprong te komen. Van Persie gaf een mooie steekbal op de Zweed, die daardoor één-op-één kwam met Ajax-keeper André Onana. Maar hij schoot op de paal.

Even later kreeg Van Persie, die zijn laatste Klassieker speelde, ook een kans. Hij kon uithalen na een goede voorzet van Jeremiah St. Juste, maar Matthijs de Ligt lag in het strafschopgebied in de weg.

Na ruim een kwartier was er weer een mogelijkheid voor Van Persie. Na een goede counter krulde de spits de bal echter naast.

Daarna was het Ajax dat de kansen kreeg. Donny van de Beek schoot bijvoorbeeld, via Cuco Martina, naast. Ook Noussair Mazraoui kreeg een kansje; hij kwam voor zijn man Calvin Verdonk en kopte naast.

Discutabele hoekschop levert de 0-1 op

Hakim Ziyech kreeg vlak voor rust een goede schotkans. Van afstand schoot hij de bal op de binnenkant van de paal, maar die bal draaide er toch uit. Op slag van rust was het Ajax dat toch op voorsprong kwam. Een onterechte gegeven hoekschop belandde op het hoofd van de Amsterdamse aanvoerder De Ligt, die hem kiezelhard binnenkopte: 0-1. Die stand namen de aartsrivalen ook de kleedkamer in.

In de tweede helft begon Feyenoord mat. Ajax was beter en kreeg de kansen. Al snel leidde dat tot de 0-2. Opnieuw viel de goal uit een hoekschop. Linksback Nico Tagliafico kopte de bal voor de nummer twee van de eredivisie binnen.

Ajax loopt uit

Het werd nog erger voor Feyenoord. Donny van de Beek kreeg de bal, na een fraaie combinatie tussen Ziyech en David Neres, voor zijn voeten. Hij plaatste de bal vervolgens zorgvuldig in de lange hoek: 0-3.

Giovanni van Bronckhorst bracht bij Feyenoord nog Nicolai Jørgensen en Ridgeciano Haps binnen de lijnen, maar dat veranderde niks aan de stand.

Feyenoord moet zich door de uitschakeling nu focussen op de derde plaats in de eredivisie. Die bezit het op dit moment nog; AZ volgt op drie punten. De Alkmaarders nemen het morgen in de TOTO KNVB Beker op tegen Willem II. Voor Feyenoord is het belangrijk dat AZ de bekerfinale haalt, waardoor het ook via de vierde plek Europa in kan.

Scoreverloop

45' 0-1 Matthijs de Ligt

48' 0-2 Nico Tagliafico

65' 0-3 Donny van de Beek

