Live Feyenoord-Ajax: Van Persie in de spits, Jørgensen op de bank

Feyenoord staat voor de Wedstrijd van de Waarheid. De Rotterdammers ontvangen in De Kuip woensdagavond Ajax in de halve finale van de TOTO KNVB Beker. Uiteraard volgt RTV Rijnmond op allerlei manieren deze strijd om een plek in de bekerfinale.

Radio

Natuurlijk is het wedstrijdverslag van Feyenoord-Ajax volledig live te volgen op Radio Rijnmond. De Klassieker start om 20:45 uur, maar Radio Rijnmond Sport begint al om 19:00 uur met een ruime voorbeschouwing. Etienne Verhoeff presenteert de show. Sinclair Bischop en Dennis van Eersel zijn de commentatoren in De Kuip. Radio Rijnmond Sport duurt tot 23:00 uur.

De radio-uitzending kan je ook online volgen via: rijnmond.nl/radio



Televisie

Ook op TV Rijnmond ontkom je niet aan De Klassieker. Vanaf 19:23 uur is er live een extra uitzending van Sportclub Rijnmond, waarin een ruime vooruitblik op deze bekerpot is. We gaan met bekende voetbalgezichten en Feyenoord-supporters voorbeschouwen op het bekerduel tegen Ajax. De uitzending is ook live op onze Facebook-pagina te zien.

Online

Verder zijn we heel de dag op al onze social mediakanalen te vinden over Feyenoord-Ajax: Facebook , Twitter en Instagram . Later op de dag verschijnt een liveblog op onze website over de wedstrijd.

Kortom: je hoeft bij RTV Rijnmond niets te missen van deze Bekerklassieker!

Opstellingen

Feyenoord: Vermeer; St. Juste, Martina, Van der Heijden, Verdonk; Clasie, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Van Persie en Larsson

Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schöne, Van de Beek, De Jong; Ziyech, Tadic, Neres

Volg hieronder onze liveblog