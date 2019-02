Deel dit artikel:













Auto te water in Spijkenisse Foto: MediaTV

Een automobilist is woensdagochtend te water geraakt in een sloot aan de Ruwaard van Puttenweg in Spijkenisse.

Het ging rond 11:00 uur mis. De bestuurder raakte door nog onbekende toedracht van de weg en kwam met de auto in de lager gelegen sloot tot stilstand. De man wist volgens getuigen zelf de wagen te verlaten en is nagekeken in een ambulance. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit het water gehaald en afgevoerd.