VIDEO: Korpschef Paauw 'met bloedend hart' van Rotterdam naar Amsterdam

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het dan echt rond. Frank Paauw, korpschef van de Politie Eenheid Rotterdam, maakt de overstap naar Amsterdam. De keus is "met bloedend hart en twijfel" gemaakt.

Paauw, die eerder plaatsvervangend korpschef bij de politie Haaglanden was, volgde in 2010 Aad Meijboom op als korpschef van Rotterdam. Meijboom stapte op na de strandrellen in Hoek van Holland.

Het korps Rotterdam sloot de nieuwe korpschef al snel in de armen. De afgelopen tijd werd er vergeefs gesmeekt of hij wilde blijven.

Volgens Paauw (60) was de beslissing over de transfer niet makkelijk. "Maar werken in Amsterdam is wel een forse uitdaging, op allerlei gebieden. Ik ben dol op politiewerk en op de problematiek die bij de grote stad hoort. En ik ben nieuwsgierig."

Kras op de ziel

De korpschef blikt met warme gevoelens terug op zijn periode in Rotterdam, maar moet toegeven dat hij niet overal in is geslaagd. "Ik had graag nog gezien dat Feyenoord-Ajax met uit-supporters gespeeld kon worden", geeft de fan van de club uit Amsterdam glimlachend toe.

De huldiging van Feyenoord na het landskampioenschap van 2017 was een van zijn hoogtepunten. "Als je dan ziet hoe het er met 150 duizend mensen de kras op de ziel van 1999 werd hersteld (toen de huldiging uit de hand liep, red.), dan is dat heel mooi."

Hij noemt ook incident met de Turkse minister Kaya, die in Rotterdam haar achterban wilde toespreken. "Het was een unieke situatie met internationale componenten en alles wat erbij zit. Dat is heel spannend, ja."

Paauw koos bij het bezoek van Kaya voor een onorthodoxe oplossing. Toen de minister zich bij het Turkse consulaat in Rotterdam in haar gepantserde auto opsloot en weigerde eruit te komen, stelde hij voor de auto mét inzittende weg te takelen.

De takelwagen kwam ter plaatse maar de minister koos eieren voor haar geld en stapte toch uit. Daarmee werd verdere escalatie voorkomen.

Burgemeester Aboutaleb heeft Amsterdam gefeliciteerd met de nieuwe politiechef. "De beste van Nederland", meent hij.

Paauw werkt vanaf 1 mei in de hoofdstad. Hoe lang hij er blijft? "Ik moet tot mijn zevenenzestigste, dus ik heb nog even..."