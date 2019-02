In de Spaanse Polder kan ook de autoreparatiebranche de borst nat maken

Rotterdam en Schiedam trekken samen op in de strijd tegen ondermijning in de Spaanse Polder en de aangrenzende 's-Gravelandsepolder. Nu er een aantal maanden een vergunningsplicht is voor de autoverhuurbranche in het industriegebied wordt er doorgepakt. "Het zou zomaar kunnen dat nu de autoreparatie-branche daar aan de beurt is", zegt burgemeester Lamers van Schiedam tegen RTV Rijnmond.

Lamers (CDA) noemde het grote industriegebied op gemeentegrond van Schiedam en Rotterdam eerder een 'supermarkt van de criminaliteit'. Samen met collega Aboutaleb legde hij in september vorig jaar de vele autoverhuurbedrijven in het gebied een vergunningsplicht op. De maatregel sorteerde effect. Malafide bedrijven bleken te vertrekken of lieten zich uitschrijven.

Aboutaleb



Wanneer het offensief tegen louche garages start is nog niet bekend. Eerder zei Aboutaleb al: "Hier komt geen enkele toerist om een auto te huren en als u er eentje wilt huren kijken ze u vreemd aan", aldus de Rotterdamse burgemeester.

Burgemeester Lamers somt het effect van de maatregel op. "Er zijn zomaar een stuk of vijf bedrijven verdwenen, van de dertien in Schiedam hebben er vijf een vergunning aangevraagd, een aantal hebben zich bij de Kamer van Koophandel laten uitschrijven, een paar zitten in de risicozone, en van de achttien Rotterdamse verhuurbedrijven zijn er tien die een vergunning hebben aangevraagd, vier zijn er verdwenen en vier hebben zich uit laten schrijven."

De kar trekken



Ook in andere industriegebieden in de regio wordt gebroed op maatregelen om het kaf van het koren te scheiden. "We trekken als Rotterdam en Schiedam gezamenlijk op in deze strijd. Ik ga de kar voorlopig trekken", ze vertelde Cor Lamers op Radio Rijnmond. Wanneer de autobedrijven in andere gebieden aan de beurt zijn kan Lamers nog niet prijs geven. "De strijd tegen ondermijning gaat door."