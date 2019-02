Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vertraging bij onderzoek naar lekkende tankwagen Alblasserdam Het spoor van de stank

Het duurt langer voor duidelijk is wat er in de tankwagen zat die begin deze maand voor zoveel stank zorgde in Alblasserdam en omgeving.

De inspectie heeft monsters genomen van de inhoud van de tank, en die zouden woensdag klaar zijn. Maar het laboratorium dat die analyseert, heeft meer tijd nodig. "Na de chemische reactie die volgde op de verhitting van de lading van de tank is een complexe samenstelling van de stof ontstaan. Analyseren daarvan neemt meer tijd in beslag", aldus de gemeente. De tankwagen stond bij een bedrijf aan de Edisonweg toen de inhoud te warm werd en vrijkwam. De stank verspreidde zich in een band over Nederland. De inhoud was een stof genaamd petrolad, maar de precieze samenstelling ervan is niet duidelijk. Omwonenden hebben tijdens een informatieavond geëist dat bekend wordt wat er precies in de stof zat die te ruiken was in het dorp.

Lees ook: Alblasserdammers vinden informatie over lekkende tank te mager