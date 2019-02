Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Man neergeschoten in Rotterdam-Zuid Foto: Jerry Lussenburg

In de Wapenstraat in Rotterdam-Feijenoord is woensdagmiddag een 29-jarige Rotterdammer neergeschoten. Volgens de politie is hij aanspreekbaar.

Agenten die ter plaatse gingen vonden in de Wapenstraat de gewonde man. Ook de traumahelikopter werd opgeroepen om assistentie te verlenen. Volgens de politie is er meerdere keren geschoten. De Wapenstraat en aangrenzende Maliestraat zijn voor het onderzoek afgesloten.