Slachtoffer beschieting Rotterdam-Feijenoord aangehouden Foto: IJsselmonde Nieuws Foto: Jerry Lussenburg Foto: IJsselmonde Nieuws

In de Wapenstraat in Rotterdam-Feijenoord is woensdagmiddag een 29-jarige Rotterdammer neergeschoten. Het slachtoffer is aangehouden.

Agenten kregen half vijf de melding van een schietpartij aan de Wapenstraat. Daar vonden ze een gewonde man. Naast een ambulance werd ook een traumahelikopter opgeroepen. De man was wel aanspreekbaar. Het slachtoffer is in het ziekenhuis aangehouden. In een ondergrondse vuilcontainer vond de politie een vuurwapen. Over de toedracht van de beschieting in de Wapenstraat is nog geen duidelijkheid.