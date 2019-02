Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Opnieuw sneuvelt een dagrecord door hoge temperaturen Badgast gaat in februari al het water in. FOTO: Anp (Remko de Waal)

Voor de derde dag op rij is er een dagrecord gesneuveld als het gaat om temperaturen in onze regio. Volgens weerman Ed Aldus haalde het kwik op Rotterdam-The Hague Airport 17,2 graden Celsius. Nooit eerder was het op 27 februari zo warm in onze regio.

Maandag en dinsdag gingen de dagrecords er ook al aan. Dinsdag werd het 19,6 graden (Rotterdam) en maandag was het 18,3 graden (Hoek van Holland). Net als op dinsdag is landelijk het seizoensrecord verbroken. In Arcen (Limburg) werd het zelfs 20,5 graden. "Zo warm is het in de meteorologische winter, sinds het begin van de waarneming, niet eerder geweest", zegt Rijnmond-weerman Ed Aldus. De temperatuur in Rotterdam behaalde dinsdag een seizoensrecord voor de regio Rijnmond. Daar is nu geen sprake van, zegt Ed Aldus.