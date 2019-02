Zwaantje maakt enorme stappen door tas-revalidatie

Als de zwaan die vogelopvang De Houtsnip heeft opgevangen weer zelf zou gaan lopen, zouden verzorgsters Sonja en Saia "gaan janken". Dat zeiden de vrouwen in een eerder interview met RTV Rijnmond.

Bijna een week later gaat het zo goed met de zwaan, dat de tranen mogen gaan rollen. Woensdag zette Zwaantje zijn poten recht onder zijn lijf met het lopen en toen hij op de kant probeerde te komen.

Geschrokken

De vogelopvang in Hoek van Holland heeft een speciaal hulpmiddel bedacht om de getraumatiseerde zwaan te helpen revalideren: een boodschappentas met gaatjes. De zwaan was zo geschrokken van harde klappen van vuurwerk, dat ze sindsdien niet meer zelfstandig kan lopen.

De techniek is zo bijzonder, dat er belangstelling is vanuit de medische wereld. Een neuroloog heeft contact opgenomen met de medewerkers. "Hij kreeg een filmpje opgestuurd van Zwaantje" legt Saia Hendrickx uit.

Nadat de arts het filmpje gezien had, wilde hij graag in contact komen en blijven. Hij wil weten hoe het gaat met Zwaantje en wil onderzoeken of deze techniek ook voor mensen met traumatische ervaringen kan werken.

Voor de gek

De verzorgsters hebben de zwaan met de tas een beetje voor de gek gehouden. Door de tas heeft de zwaan het idee dat ze wordt ondersteund, maar zodra hij staat, laten de verzorgsters de tas los.

Het gaat volgens de dames vooral om het zelfvertrouwen van de getraumatiseerde zwaan. Ze moet weer leren en vertrouwen hebben dat ze op haar pootjes kan staan.

Eigen ambulance

Naast de belangstelling vanuit de medische wereld, heeft de uitvinding met Zwaantje nog meer opgeleverd. Vogelopvang De Houtsnip heeft een eigen ambulance cadeau gekregen. De auto moet nog voorzien worden van stickers en toeters en bellen, maar met de ambulance kan de opvang in de toekomst meer gewonde dieren ophalen.