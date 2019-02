Leger doet de 'ultieme test van mentale en fysieke weerstand'

Een klein groepje militairen was woensdagmiddag bezig met een complete uitputtingsslag in de Waalhaven in Rotterdam. De elf kadetten van de Koninklijke Militaire Academie worden al dagenlang afgebeuld, bij de afronding van hun opleiding. "Kom bij het leger, het is hier leuk", zegt de majoor ter plaatse.

Woensdagmiddag waren de officiers in opleiding bezig met het klauteren op en het tokkelen naar beneden bij een overslagschip dat niet in gebruik was.

"Ze zijn al de hele week bezig", legt Majoor Vic uit. "Dit is de ulitieme test voor mentale en fysieke kracht."

Vier uur slaap

Deze week is de afsluiting van een training van zes maanden. "Ze hebben deze week in totaal vier uur slaap gehad. Hoe lang kan je nog doorgaan als je zeker weet dat je niet meer verder kan. Dat testen we hier."

Zo stond er voor de klauterklus in de Waalhaven nog een rondje over de hindernisbaan van de commando's gepland. Daarna volgde tien kilometer wandelen met dertig kilo bepakking.

Zo naar mogelijk

Majoor Vic: "Wij doen bij het leger allemaal dingen die jullie ook leuk vinden. Wandelen, fietsen, zwemmen, klimmen. Alleen we doen er alles aan om het zo naar mogelijk te maken."

En dan zou er woensdagavond ook nog een roeitocht volgen, maar dat zouden ze later op de dag nog merken.

Behoorlijke conditie

Volgens de majoor zijn de kadetten in opleiding om deel uit te gaan maken van de genietroepen. "Dat zijn troepen die je kan zien als de bouwvakkers van het leger. Ze kunnen heel snel een brug maken of slopen. Ze kunnen onder water iets in elkaar zetten, of een schip tot zinken brengen. Daar is een behoorlijke conditie voor nodig."