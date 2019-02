Zes jaar cel geëist voor doodsteken Vlaardingse kapper

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in hoger beroep zes jaar cel geëist tegen een 20-jarige man. Hij wordt ervan verdacht dat hij op 15 december 2016 een Vlaardingse kapper heeft doodgestoken.

De rechtbank oordeelde eerder dat de man ontoerekeningsvatbaar is en dat er sprake is van doodslag. Als iemand ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard volgt er geen straf.

De rechter heeft eerder TBS met voorwaarden opgelegd. Een van die voorwaarden was dat de verdachte behandeld zou worden in Turkije.

Justitie was het niet eens met de uitspraak en ging in hoger beroep. Het OM had een zwaardere maatregel geëist, TBS met dwangverpleging. Justitie ging er al vanuit dat de verdachte ontoerekeningsvatbaar is.

Drugsgebruik

De 20-jarige man zou een psychose hebben gehad toen hij het slachtoffer neerstak, na het slikken van xtc-pillen en het roken van cannabis.

De Hoge Raad oordeelde onlangs dat als iemand drugs gebruikt, een psychose krijgt en strafbare feiten pleegt, hij dat dan aan zichzelf te wijten heeft. Justitie redeneert dat de 20-jarige man een keuze heeft gemaakt om drugs te gebruiken en daardoor verantwoordelijk is voor het doodsteken van de Vlaardingse kapper.