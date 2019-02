Schiedammers hebben woensdagavond geklaagd over stank in de stad. Mensen ruiken een gaslucht.

Volgens de Veiligheidsregio zijn zeker 25 klachten binnengekomen. Bij de meldkamer van de Milieudienst Rijnmond (DCMR) werd nog eens 17 keer gebeld.

Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen gaslek is. Wat mensen ruiken is alleen THT, dat is de stof die wordt gebruikt om aardgas te kunnen ruiken.

De stof komt vrij bij het bedrijf Arkema op de Vondelingenplaat in Rotterdam.