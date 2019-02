Erik van Heijningen geen voorzitter NOC*NSF

Oud-wethouder en burgemeester van Dordrecht Erik van Heijningen heeft naast het voorzitterschap gegrepen van NOC*NSF.

De sportkoepel gaat de komende tijd geleid worden door oud-handbalster Anneke van Zanen-Nieberg. Ze volgt André Bolhuis op, die 12 jaar voorzitter is geweest.

Van Heijningen was één van de vijf kandidaten die in de race waren om voorzitter te worden van NOC*NSF.

Van Heijningen was jarenlang wethouder in Dordrecht, gedeputeerde in de provincie en waarnemend burgemeester in onder andere Cromstrijen en Hellevoetsluis.