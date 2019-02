Dordtenaar Antoin Peeters (RTL) speelt rolletje in The Passion

RTL-presentator Antoin Peeters speelt een klein rolletje in The Passion in Dordrecht dit jaar. Hij speelt een van de mensen die Petrus aangeeft aan de autoriteiten.

Peeters is Dordtenaar. "Eindelijk mag ik het bekend maken! Ik heb een rol in The Passion. Pittig maar ik ga mijn best doen", schrijft Peeters op Twitter.

De rol van de nieuwspresentator is bescheiden. Hij moet Petrus vragen of hij 'niet een van de vrienden is van Jezus'.

In The Passion staat het lijdensverhaal van Jezus Christus centraal. Op 18 april wordt de voorstelling uitgezonden op televisie.

Bij de Grote Kerk komen pontons te liggen, zodat een groot plein bij het podium wordt gecreëerd.