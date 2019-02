Tijdelijke opvolger voor opgestapte dijkgraaf Hollandse Delta

Gerard Doornbos wordt de tijdelijke opvolger van Ingrid de Bondt als dijkgraaf van het waterschap Hollandse Delta. Doornbos is gevraagd vanwege zijn ervaring, laat het waterschap weten.

Ingrid de Bondt legde eerder deze maand haar functie neer, omdat ze zich niet kon vinden in de koers van het waterschap. Een week later ging ook directeur Arnoud van Vliet met verlof.

De Verenigde Vergadering van het Waterschap stemde woensdag in met de benoeming van Doornbos als waarnemend Dijkgraaf.

Commissaris van de Koning, Jaap Smit, heeft bemiddeld bij de keuze voor Doornbos.

Smit: "Er deed zich een bijzondere situatie voor en er was behoefte aan een onafhankelijk persoon. Vanuit de nauwe relatie tussen de provincie Zuid-Holland en de waterschappen is een beroep op mij gedaan als commissaris.Verder dit jaar zal ik met de Verenigde Vergadering praten over het moment waarop zij de procedure voor werving van een nieuwe dijkgraaf gaat starten."